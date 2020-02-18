В Україні перестануть брати дітей у дитбудинки

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Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль розповів, що буде з дітьми, яких не прийматимуть у дитбудинки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що в Україні підходить до кінця процес реформування дитбудинків. У прес-службі Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації зазначили, що надалі робитимуть усе можливе аби діти жили з рідними батьками. В інших випадках їх направлятимуть в патронатні або прийомні сім'ї, а також сімейні будинки дитини.
Це підтвердив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.
«Діти зможуть жити в будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу всім дітям, незалежно від їх соціального статусу і віку», - пояснив він.
Він також додав, що у 2020 році влаштування дітей у дитбудинки буде платним.
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