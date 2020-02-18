В Україні перестануть брати дітей у дитбудинки

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 09:29

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль розповів, що буде з дітьми, яких не прийматимуть у дитбудинки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що в Україні підходить до кінця процес реформування дитбудинків. У прес-службі Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації зазначили, що надалі робитимуть усе можливе аби діти жили з рідними батьками. В інших випадках їх направлятимуть в патронатні або прийомні сім'ї, а також сімейні будинки дитини.

Це підтвердив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

«Діти зможуть жити в будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу всім дітям, незалежно від їх соціального статусу і віку», - пояснив він.

Він також додав, що у 2020 році влаштування дітей у дитбудинки буде платним.