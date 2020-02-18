Стало відомо, хто розпорядився не пускати Порошенка на Мюнхенську конференцію

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 08:49

Представник команди Порошенка розповів історію про те, що колишнього лідера не пустили в зал, де проходила Мюнхенська конференція з безпеки, за закликом команди Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що команда президента України Володимира Зеленського вимагала не пускати одіозного колишнього лідера Петра Порошенка на конференцію з безпеки у Мюнхені. Зокрема, з таким закликом вони звернулись до організаторів дійства.

Відповідну заяву зробив Костянтин Єлісєєв на підконтрольоному Петру Порошенку каналі «Прямий». До слова, Костянтин Єлісєєв був заступником голови адміністрації Президента часів президентства Порошенка.

«Коли він(Петро Порошенко - ред.) підійшов до місця проведення цього заходу, до нього підійшов схвільований червоний представник, заступник голови Мюнхенській безпеки конференції і сказав: Пане президенте, на жаль трапилася унікальна така ситуація, про яку мені неприємно вам казати, це для Мюнхена вперше і я змушений про це вам доповісти…”. Ситуація була пов’язана із тим, що команда президента Зеленського в ультимативній формі попросила або вимагала, щоб Порошенко не був присутній на панелі, присвяченій Україні», - розповів представник команди Порошенка.