Коронавірус вдарив по туризму у ЄС

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 08:13

Стало відомо, що європейські країни постраждали через спалах коронавірусу. Так, вони втратили значну частину туристів з Китаю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що через спалах коронавірусу європейські міста спорожніли. Як відомо, саме китайські туристи становлять основну масу мандрівників ЄС.

За даними Thе New York Times, яке посилається на дані Всесвітньої туристичної організації ООН, у 2000 році туристи з Китаю витратили за кордоном близько 10 мільярдів доларів. У 2018 році сума становила 277 мільярдів доларів.

Тепер Пекін заборонив своїм громадянам відправлятись у туристичні тури, побоюючись поширення смертоносного коронавірусу. Тим часом у Франції зазначили, що не спостерігають сильного падіння відвідуваності Лувра, оскільки тут туристи з Китаю складають всього 3%, що не можна сказати про магазини та готелі, які від таких туристів отримували 80% прибутку.