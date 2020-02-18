ЄС продовжив антибілоруські санкції

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 07:36

Санкції проти Білорусі триватимуть ще рік. Стало відомо, який саме удар завдав Брюссель.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 лютого, ЄС продовжив обмежувальні заходи проти Білорусі. А саме на рік до 28 лютого 2021 року. Відповідна інформація з'явилась на сайті Євросоюзу. Як відомо, обмежувальні заходи включають в себе ембарго на постачання зброї та обладнання, які можуть задіяти для внутрішніх репресій.

Крім того, 4 особам з Білорусі заморозили активи та заборонили поїздки до ЄС. Мова йде чиновників Володимира Наумова, Віктора Шеймана, Юрія Сивакова та Дмитра Павличенка, які вважаються причетними до зникнення у 1999 та 2000 роках двох опозиційних політиків.

«Рада ЄС також продовжила винятки з обмежувальних заходів, що дозволяють ввезення в Білорусь спорядження для біатлону, спортивних гвинтівок і спортивних пістолетів. При цьому для ввезення необхідні дозволи національних компетентних органів в кожному конкретному випадку», - йдеться у повідомленні.