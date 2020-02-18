ЄС продовжив антибілоруські санкції

Київ уже не може вплинути на Одесу, Харків і Львів – Мостова 14:45
У Борисполі вшанували пам'ять жертв збитого в Ірані літака 13:43
Охоронці не пустили Порошенка на виступ Зеленського на Мюнхенській конференції 12:54
У МОЗ представили свіжі дані про коронавірус в Україні 08:28
На Волині через передчасне старіння померла 8-річна дівчинка 14:55
У «Слузі народу» створили законопроект про зміну статі з 14 років 14:25
У День закоханих російського екстремала закопали у сніжній валентинці 13:47
Іран передумав віддавати чорні скриньки зі збитого українського літака 12:30
Санкції проти Білорусі триватимуть ще рік. Стало відомо, який саме удар завдав Брюссель.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 17 лютого, ЄС продовжив обмежувальні заходи проти Білорусі. А саме на рік до 28 лютого 2021 року. Відповідна інформація з'явилась на сайті Євросоюзу. Як відомо, обмежувальні заходи включають в себе ембарго на постачання зброї та обладнання, які можуть задіяти для внутрішніх репресій.
Крім того, 4 особам з Білорусі заморозили активи та заборонили поїздки до ЄС. Мова йде чиновників Володимира Наумова, Віктора Шеймана, Юрія Сивакова та Дмитра Павличенка, які вважаються причетними до зникнення у 1999 та 2000 роках двох опозиційних політиків.
«Рада ЄС також продовжила винятки з обмежувальних заходів, що дозволяють ввезення в Білорусь спорядження для біатлону, спортивних гвинтівок і спортивних пістолетів. При цьому для ввезення необхідні дозволи національних компетентних органів в кожному конкретному випадку», - йдеться у повідомленні.
15:11: Періс Хілтон готується до зйомок фільму на Закарпатті
14:45: Київ уже не може вплинути на Одесу, Харків і Львів – Мостова
13:43: У Борисполі вшанували пам'ять жертв збитого в Ірані літака
12:54: Охоронці не пустили Порошенка на виступ Зеленського на Мюнхенській конференції
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.