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Періс Хілтон готується до зйомок фільму на Закарпатті

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 15:11
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Періс Хілтон готується до зйомок фільму на Закарпатті

39-річна Періс Хілтон зніме у комплексі «Деренівська Купіль» заключну частину свого нового фільму. Як відомо, комплекс, що на Закарпатті, вона також зібралась купити.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 17 лютого, стало відомо, що американська бізнесвумен Періс Хілтон зібралась зняти заключну частину документального фільму «Це Періс» в особняку на Зкарпатті. Мова йде про комплекс «Деренівська Купіль», який Хілтон зібралась купити.

Нагадаємо, фільм про життя Періс Хілтон з’явиться на YouTube у травні цього року.

«Хочу, щоб світ побачив, що є багато неправильних уявлень. Мене судять по персонажу, якого я створила на початку своєї кар'єри. Тут все буде по-іншому. Люди побачать ділову жінку, яка створила і продовжує старанно працювати зі своїми бізнес-імперіями, побачать, хто я насправді», - заявила Хілтон.

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