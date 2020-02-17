Київ уже не може вплинути на Одесу, Харків і Львів – Мостова

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 14:45

Дружина Анатолія Гриценка розкритикувала чинну владу. Юлія Мостова вважає, що президент не може вплинути на ряд міст.

Новину передає «Преса України».

Дружина вічного кандидата на пост президента України Анатолія Гриценка, журналістка Юлія Мостова, зробила гучну заяву. За її словами, Київ уже не може вплинути на Одесу, Харків і Львів. Відповідна думка Мостової виклала у статті видання «Дзеркало тижня» під назвою «Яка різниця».

«Київ вже не може істотно вплинути на ситуацію в Одесі, Харкові, Сумах чи Львові. Він може лише шамкати безпорадними молочними губернаторами, не розуміючи, як виростити корінних. Безкарна корупція опустилася на середній рівень, і навіть будь-який начальник митної зміни має більше влади, ніж модний глава митниці. Все більше людей в разі крадіжки або нападу не звертаються в поліцію - адже багато в ній сьогодні навіть за хабарі не можуть зробити того, що лінувалися робити вчорашні», - зазначила вона.

Така заява пролунала на тлі зміни голови Офісу президента Андрія Богдана на Андрія Єрмака.

«Що комфорт він цінує вище ефективності. Що некомпетентність - куди менший гріх, ніж не почитання. Що він все ще знімає скетчі, не маючи сценарію для справжнього витвору. Так, власне, і сценариста у нього немає. «Квартал» видавлює будь-яке чужорідне тіло з системи управління трофеєм влади», - додала Мостова.

За словами журналістки, президенту Володимиру Зеленському потрібне повне перезавантаження.