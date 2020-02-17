Тиждень в Україні стартує з тепла

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 14:18

За прогнозом Наталії Діденко, в Україні потепліє до плюс 13 градусів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, синоптик Наталія Діденко попередила про продовження потепління в країні. За її прогнозом, 18 лютого, стовпчики термометрів покажуть вдень +5+13 градусів.

«Дощі найбільш ймовірні в західній частині, може трохи поділяться вологою з Вінницькою, Чернігівською та Житомирською областями», - уточнила вона.

Вітер очікується помірний, з заходу та південного заходу.

«У Києві вівторок очікується теплим, +8+10 градусів, суттєві опади – навряд», - додала Діденко.

За її прогнозом, незначне похолодання прийде в Україну у другій половині тижня. Опади очікуються ближче до вихідних.