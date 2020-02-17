У Борисполі вшанували пам'ять жертв збитого в Ірані літака

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 13:43

В аеропорту Бориспіль заклали сквер пам'яті жертв авіакатастрофи літака PS752. Так, з дня трагедії минуло 40 днів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, минає 40 діб від дня авіакатастрофи пасажирського літака МАУ PS752, який був збитий біля Тегерану. В аеропорту Бориспіль заклали сквер пам'яті жертв авіакатастрофи та встановили пам'ятний камінь. Згодом між Терміналом D і VIP терміналом створять монумент пам'яті.

«Це місце в аеропорту "Бориспіль" виникло не випадково. Ми не можемо, як прийнято в усьому світі, в тому місці, де відбулася катастрофа, зробити місце пам'яті. Але ми хочемо, щоб було місце, де наші екіпажі перед вильотом могли б залишити біль у серці, аби виконувати свою роботу на борту, а повернувшись все ще пам'ятати свої товаришів», - прокоментував очільник МАУ Євгеній Дихне.

За попередніми даними, на поминальні заходи прибули рідні та близькі загиблих в авіакатастрофі українців. Також були запрошені посли та представники дипломатичних місій Канади, Ірану, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Афганістану.

Під час заходу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що трагедії не повинно було бути.

«Ми активно працюємо, щоб притягнути до відповідальності винних у ціх жертвах нашого народу. Ми нічим не можемо відплатити за життя ваших рідних. Єдине, ми можемо вимагати справедливу компенсацію за це», - додав він.