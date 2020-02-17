Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Іран передумав віддавати чорні скриньки зі збитого українського літака
  • Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню
  • В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси

Богдан передав привіт з Сейшел

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 13:16
Версія для друку
Богдан передав привіт з Сейшел

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан відправився на Сейшельські острови. Позуючи веселим на фото він зазначив, що «не спить і не їсть, й дуже сумує».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, стало відомо, що колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан відправився на Сейшельські острови. На своїй сторінці в Facebook він представив фото з відпочинку, додавши до нього наступний підпис: «Друзі, дуже сумую за Вами, не сплю, не їм. Розумію, вам не легко, грошей немає, але ви тримайтеся», - іронічно зазначив він.

Також Богдан додав, що він сподівається, що скоро «всі будуть займатися тим, що подобається».

Нагадаємо, Андрія Богдана в Офісі президента замінили Андрієм Єрмаком.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції