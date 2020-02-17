Богдан передав привіт з Сейшел

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Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан відправився на Сейшельські острови. Позуючи веселим на фото він зазначив, що «не спить і не їсть, й дуже сумує».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 лютого, стало відомо, що колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан відправився на Сейшельські острови. На своїй сторінці в Facebook він представив фото з відпочинку, додавши до нього наступний підпис: «Друзі, дуже сумую за Вами, не сплю, не їм. Розумію, вам не легко, грошей немає, але ви тримайтеся», - іронічно зазначив він.
Також Богдан додав, що він сподівається, що скоро «всі будуть займатися тим, що подобається».
Нагадаємо, Андрія Богдана в Офісі президента замінили Андрієм Єрмаком.
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