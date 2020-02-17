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Охоронці не пустили Порошенка на виступ Зеленського на Мюнхенській конференції

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 12:54
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Охоронці не пустили Порошенка на виступ Зеленського на Мюнхенській конференції

Сергій Лещенко розповів, як Петро Порошенко зганьбився на Мюнхенській конференції з безпеки. Так, охорона не пустила колишнього президента України до зали, де проходило дійство.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат від партії Петра Порошенка Сергій Лещенко повідомив в Telegram-каналі, що колишній лідер країни намагався потрапити на виступ до Зеленського. Інцидент мав місце на Мюнхенській конференції з безпеки.

Однак Петра Порошенка не пустили в зал охоронці. За словами Лещенка, інцидент Порошенко вирішив не афішувати.

«Поїздка Петра Порошенка на Мюнхенську конференцію з безпеки супроводжувалася інцидентом. Німецькі організатори не допустили Порошенко в зал, де проходила українська панель за участю президента Зеленського. Свідками цього інциденту були німецькі депутати від Європарламенту», - уточнив Лещенко.

Останній також додав, що Порошенко поспілкувався з німецькими журналістами про свою нібито «перемогу».

«А в інтерв'ю Німецькій хвилі він навіть похвалився, що саме його зусиллями зняли з сайту Мюнхенській конференції скандальний план «Дванадцять кроків по зміцненню безпеки в Україні ...». Правда, документ через день повернули на сайт, він і зараз там знаходиться, але Порошенко це вже ніяк не коментував», - зауважив Лещенко.

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