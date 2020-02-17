Українець підкорив вулкан Утурунку на велосипеді

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 12:13

Українець Руслан Верин піднявся на висоту 6020 метрів у Болівії. Про своїй враження він розповів у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, стало відомо, що український екстремал Руслан Верин піднявся на вулкан Утурунку, що в Болівії. Як відомо, висота найвищої вершини південно-західній Болівії становить понад 6000 метрів. Підкорити таку вершину йому допоміг ентузіазм та велосипед, з яким він подорожує світом.

Наразі українець подорожує Південною Америкою.

«6020 метрів над рівнем моря чекали мене зовсім поруч. Ночівля в літній палатці на 6000 пройшла добре: спершу переживав за намет, але коли пориви вітру нічого не зробили з наметом, то зрозумів, що намет витримає ... Вранці прокинувся такий же втомлений, як був ввечері. Схоже, що відпочинок на такій висоті явище умовне», - розповів він у соцмережі.