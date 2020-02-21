Елтон Джон перервав свій концерт у Новій Зеландії

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 11:46

72-річний Елтон Джон не зміг виступити перед армією шанувальників в Окленді. Зі сцени він заявив, що захворів.

Новину передає «Преса України».

72-річний Сер Елтон Джон був змушений припинити свій концерт в Окленді, Нова Зеландія. Шоу проходило у неділю, 16 лютого. Як відомо, перед концертом співаку діагностували атипічну пневмонію - бактеріальний вірус, який вражає верхні та нижні дихальні шляхи.

В якийсь момент співак підвівся та заявив публіці, що не може співати. Після цього Елтон Джон в сльозах покинув сцену разом з медиком.

«Я просто повністю втратив голос. Я не можу співати. Я мушу йти», - заявив Елтон Джон зі сцени.

Публіка підтримала зірку оваціями.