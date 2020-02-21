Елтон Джон перервав свій концерт у Новій Зеландії

Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар 12:11
Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар 11:36
Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін 10:51
У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков 09:40
Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій 09:09
Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома 15:12
Милованов представив стратегію розвитку українського села 14:37
Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей 14:05
Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати 13:01
Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю 11:40
З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук 11:13
Українські захисники показали наслідки посилених боїв на Донбасі 09:47
У 2019 році у Польщі народилось майже 3 тисячі українців 09:14
Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів 08:40
Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя 08:11
Українців та іноземців з Уханя повезуть в лікарню на Київщині 07:36
72-річний Елтон Джон не зміг виступити перед армією шанувальників в Окленді. Зі сцени він заявив, що захворів.
Новину передає «Преса України».
72-річний Сер Елтон Джон був змушений припинити свій концерт в Окленді, Нова Зеландія. Шоу проходило у неділю, 16 лютого. Як відомо, перед концертом співаку діагностували атипічну пневмонію - бактеріальний вірус, який вражає верхні та нижні дихальні шляхи.
В якийсь момент співак підвівся та заявив публіці, що не може співати. Після цього Елтон Джон в сльозах покинув сцену разом з медиком.
«Я просто повністю втратив голос. Я не можу співати. Я мушу йти», - заявив Елтон Джон зі сцени.
Публіка підтримала зірку оваціями.
12:11: Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар
11:36: Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар
10:51: Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
09:40: У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков
09:09: Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій
15:12: Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома
14:37: Милованов представив стратегію розвитку українського села
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.