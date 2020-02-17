Сенцов озвучив варіанти повалення Путіна

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 11:12

Олег Сенцов заявив, що Володимир Путін може бути повалений як політичний лідер трьома способами.

Новину передає «Преса України».

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов розповів, як можна повалити президента РФ Володимира Путіна як політичного лідера. За його словами, є три варіанти. Один з них – смерть кремлівського лідера.

«Він або може померти, або можлива ситуація з палацовим переворотом. 2024 рік попереду, його можуть просто «віджати», тому що він старіє. Таких людей похилого віку можуть просто в якийсь момент усунути. Або росіяни рано чи пізно прокинуться і все зрозуміють», - розповів Сенцов.

Тим не менше український кінорежисер зазначив, що жоден з варіантів наразі не є можливим.

«Але 18 серпня 1991 року жодна людина на землі не сказала би, що через три дні не буде Радянського Союзу. Три дні - і його немає. 27 лютого 1917 року ніхто не міг припустити, що через три дні зречеться цар, і династія Романових припинить своє існування. Ці речі відбуваються завжди несподівано, але вони завжди можливі і передбачувані», - додав Сенцов.

Підсумовуючи він зазначив, що будь-яка людина, яка прийде після Путіна, матиме справу з дестабілізацією всередині РФ.