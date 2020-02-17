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У РФ включили Севастополь до кращих регіонів країни

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 10:31
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У РФ включили Севастополь до кращих регіонів країни

У Росії продовжують заявляти, що Крим не належить Україні. Так, Севастополь включили у двадцятку кращих для життя регіонів РФ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, стало відомо, що місто Севастополь, що в анексованому Криму, було внесено до двадцятки кращих серед всіх регіонів Росії за якістю життя в 2019 році. Відповідний рейтинг представило російське видання РІА Новини.

Так, на першому місці рейтингу розмістилась Москва. На другому - Санкт-Петербург, третьому - Московська область.

Тим часом Севастополь на 17 місці. Як зазначили росЗМІ, порівняно з 2018 роком місто піднялось на три позиції. Перед Севастополем Самарська область, після – Тульська область. Сам анексований півострів Крим зайняв 47 сходинку, піднявшись на 4 позиції. Останнє, 85 місце, дісталось Республіці Тива. 

За даними ЗМІ, список складався на основі даних Росстату, МОЗ, Мінфіну, Центробанку і інших джерел. 

 

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