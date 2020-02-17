Андрій Єрмак заповнив декларацію

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Стало відомо, чим володіє новоспечений голова Офісу президента України. Так, він – гривневий мільйонер.
Новину передає «Преса України».
У Єдиному державному реєстрі декларацій оновилась декларація голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Так, у нього є квартира площею 107,8 кв.м, автомобіль Тoyota Camry 2015 року випуску, а також ряд корпотративних прав.
Від підприємницької діяльності Єрмак у 2019 році отримав 151 тисячу гривень. Ще 10672 гривні - зарплата в ТОВ "Міжнародна юридична компанія". Тут же зарплата за сумісництвом склала 49317 гривень, а 42570 гривень - зарплата за основним місцем роботи в АТ "Міжнародна юридична компанія".
Також в декларації зазначені гонорари в сумі 1300 грн в "Медійної групі європейського партнерства", 1000 грн - дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.
Відомо, що Єрмак має кредит в «Альфа-Банку» на 1 262 500 грн. Тим часом з готівки у нього - 347 тис. доларів, 50 тис. євро 26 803 і 609 грн - на банківських рахунках. Також він зайняв третім особам 1 380 660 грн.
«А заборгованість перед ним з боку ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" за двома договорами становить 3 334 218 та 4,98 млн грн», - відзначили журналісти, які проаналізували декларацію.
08:28: У МОЗ представили свіжі дані про коронавірус в Україні
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14:25: У «Слузі народу» створили законопроект про зміну статі з 14 років
13:47: У День закоханих російського екстремала закопали у сніжній валентинці
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