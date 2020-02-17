Дженніфер Лопес показала шанувальникам своє тіло

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 09:19

50-річна співачка продовжує демонструвати спортивні вигини на світлинах у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

50-річна Дженніфер Лопес показала сенсаційне тіло, оприлюднивши у соцмережі свіже селфі. Знаменитість позувала у крихітному купальнику бікіні білого кольору. Волосся вона підібрала, тому шанувальники припустили, що співачка готується до спа-процедури або завершила її.

«Розкішне тіло. Не віриться, що їй – 50 років», - відзначили у Мережі.

«Вік можна приборкати, якщо мати багато-багато грошей», - додали у коментарях.

«Вона – богиня, яка багато працює. Її тіло абсолютно заслужене», - зазначили шанувальники зірки.

До слова, нещодавно Дженніфер Лопес почала рекламувати фаст-фуд та онлайн-гру.