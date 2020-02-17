Дженніфер Лопес показала шанувальникам своє тіло

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50-річна співачка продовжує демонструвати спортивні вигини на світлинах у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
50-річна Дженніфер Лопес показала сенсаційне тіло, оприлюднивши у соцмережі свіже селфі. Знаменитість позувала у крихітному купальнику бікіні білого кольору. Волосся вона підібрала, тому шанувальники припустили, що співачка готується до спа-процедури або завершила її.
«Розкішне тіло. Не віриться, що їй – 50 років», - відзначили у Мережі.
«Вік можна приборкати, якщо мати багато-багато грошей», - додали у коментарях.
«Вона – богиня, яка багато працює. Її тіло абсолютно заслужене», - зазначили шанувальники зірки.
До слова, нещодавно Дженніфер Лопес почала рекламувати фаст-фуд та онлайн-гру.
08:28: У МОЗ представили свіжі дані про коронавірус в Україні
14:55: На Волині через передчасне старіння померла 8-річна дівчинка
14:25: У «Слузі народу» створили законопроект про зміну статі з 14 років
13:47: У День закоханих російського екстремала закопали у сніжній валентинці
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