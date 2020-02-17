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У Броварах п'яний поліцейський збив людей

Аня Мартинюк 17 лютого 2020, 08:50
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У Броварах п'яний поліцейський збив людей

На Київщині сталась ДТП за участю поліцейського. Будучу у стані сп’яніння він наїхав на пішоходів. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, стало відомо про ДТП у Броварах Київської області. Тут п’яний поліцейський збив двох людей. Пішоходи здійснювали рух у встановленому для цього місці. Горе-правоохоронець, будучи поза службою, їхав на автомобілі Nissan й не пропустив людей.

В результаті 28-річний чоловік загинув на місці. Ще один 31-річний чоловік отримав травми.

«Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші небайдужі водії», - відзначили у поліції.

Також відомо, що водій відмовився пройти тест на приладі «Драгер». Наразі призначено службове розслідування. 

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