У Броварах п'яний поліцейський збив людей

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На Київщині сталась ДТП за участю поліцейського. Будучу у стані сп’яніння він наїхав на пішоходів. На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 лютого, стало відомо про ДТП у Броварах Київської області. Тут п’яний поліцейський збив двох людей. Пішоходи здійснювали рух у встановленому для цього місці. Горе-правоохоронець, будучи поза службою, їхав на автомобілі Nissan й не пропустив людей.
В результаті 28-річний чоловік загинув на місці. Ще один 31-річний чоловік отримав травми.
«Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші небайдужі водії», - відзначили у поліції.
Також відомо, що водій відмовився пройти тест на приладі «Драгер». Наразі призначено службове розслідування.
08:28: У МОЗ представили свіжі дані про коронавірус в Україні
14:55: На Волині через передчасне старіння померла 8-річна дівчинка
14:25: У «Слузі народу» створили законопроект про зміну статі з 14 років
13:47: У День закоханих російського екстремала закопали у сніжній валентинці
12:30: Іран передумав віддавати чорні скриньки зі збитого українського літака
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