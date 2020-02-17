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За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні не зафіксовано жодного випадку смертоносного коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
У МОЗ повідомили, що станом на неділю, 16 лютого, жодного лабораторного підтвердження випадку коронавірсу в Україні немає.
«Станом на 16 лютого 2020 року в світі зареєстровано 69 261 лабораторно підтверджених випадків нової коронавирусної інфекції COVID-19, з них 1669 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус має жовте забарвлення та численні шипи. Саме тому він отримав таку назву. Як відомо, спалах вірусу відбувся у Китаї. Згодом він поширився іншими країнами.
08:28: У МОЗ представили свіжі дані про коронавірус в Україні
14:55: На Волині через передчасне старіння померла 8-річна дівчинка
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