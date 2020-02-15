На Волині через передчасне старіння померла 8-річна дівчинка

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На Волині померла дівчинка з рідкісною генетичною хворобою прогерія. Її скоригований вік становив 70-80 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що у селі Качин Камінь-Каширського району, що на Волині, померла унікальна дівчинка Анна Сакидон. Їй було всього вісім років. За даними видання «Волинь 24», вона страждала від передчасного старіння.
Так, у дитини був діагноз прогерія – рідкісна генетична хвороба. У людей з таким діагнозом рік життя дорівнює 8-10 рокам. Це означає, що скоригований вік Анни Сакидон становив 70-80 років.
«У неї було передчасне старіння внутрішніх органів і систем , хоча Аня важила 8 кілограм», - відзначили журналісти.
За словами лікарів, у людей з такою хворобою не росте скелет, а от внутрішні органи, навпаки, збільшуються. Найчастіше причиною смерті таких хворих є інсульт. Відомо, що дівчинка пережила декілька інсультів. Крім того, вона страждала від тетрапарезу кінцівок.
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