У «Слузі народу» створили законопроект про зміну статі з 14 років

Аня Мартинюк 15 лютого 2020, 14:25

Народна обраниця Лада Булах стала ініціаторкою законопроекту, який, вразі підтримки Ради, дозволить українцям міняти стать без дозволу батьків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що представниця президентської фракції «Суга народу» Лада Булах внесла до ВРУ законопроект, який дозволить українцям з 14 років змінювати стать без дозволу батьків.

У законопроекті №2684 також зазначається, що підлітки також зможуть відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та інших залежностей або хвороб.

«Чинні нормативно-правові акти не передбачають чітких процедур особливостей реалізації підлітками своїх прав, хоча зазначений термін використовують. Зокрема, термін "підліток" згадується в Основах законодавства України про охорону здоров'я (ст.ст. 59, 60, 65, 66). Придбання права на інформацію про стан здоров'я виключно після досягнення повноліття не дозволяє реалізовувати інші права у сфері охорони здоров'я (право на згоду на медичне втручання, право на вибір лікаря і т.д.), з огляду на необізнаність», - зазначила автор.