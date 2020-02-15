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Росіянин Олег Резанов погодився пролежати у День всіх закоханих під шаром снігу. Таким чином він вирішив привітати дружину зі святом.
Новину передає «Преса України».
Олег Резанов з Калінінграда вирішив зробити незвичний подарунок дружині. 14 лютого у Якутську він створив незвичну крижану валентинку у формі серця, в якій пролежав 12 хвилин і 52 секунди під снігом. Варто зазначити, що температура повітря при становила -35 °C.
За дійством стежили представники МНС.
«Це присвячується моїй дружині Ірині. Вона мужня жінка, не кожна зможе це витримати», - заявив він.
47-річний Резанов відомий своїми експериментами. Раніше він здійснив стрибок з парашутом з висоти 4,1 км, будучи в самих лише шортах при температурі -23 °C.
14:25: У «Слузі народу» створили законопроект про зміну статі з 14 років
13:47: У День закоханих російського екстремала закопали у сніжній валентинці
12:30: Іран передумав віддавати чорні скриньки зі збитого українського літака
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