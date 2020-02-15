Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Іран передумав віддавати чорні скриньки зі збитого українського літака
  • Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню
  • В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси

Рейтинг Зеленського знову впав

Аня Мартинюк 15 лютого 2020, 13:14
Версія для друку
Рейтинг Зеленського знову впав

З’явилися результати нового соцопитування. Так, вони показали, що рейтинг до чинного президента України продовжив падіння. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що центр Socis провів в період з 1 до 10 лютого соцопитування. Респонденти відповіли на запитання, за кого вони проголосували, якби вибори відбулись найближчим часом.

Так, з 2000 повнолітніх опитаних 38,4% підтримали б Володимира Зеленського. Свій голос за олігарха Петра Порошенка віддали б всього 9,6%. Трохи менше прихильників у лідера ОПЗЖ Юрія Бойка – 9,3%. За лідера партії “Батьківщиниа” Юлію Тимошенко віддали б свій голос 7,5%.

Також знайшлося чимало бажаючих підтримати очільника політсили “Сила і честь” Ігоря Смешка – 3,9%. За лідера Радикальної партії Олега Ляшка згадали 2,4% опитаних.

Варто зазначити, що 13,3% українців не брали б участь у виборах, а 7,8% не змогли дати відповідь.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції