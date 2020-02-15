Рейтинг Зеленського знову впав

Аня Мартинюк 15 лютого 2020, 13:14

З’явилися результати нового соцопитування. Так, вони показали, що рейтинг до чинного президента України продовжив падіння.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що центр Socis провів в період з 1 до 10 лютого соцопитування. Респонденти відповіли на запитання, за кого вони проголосували, якби вибори відбулись найближчим часом.

Так, з 2000 повнолітніх опитаних 38,4% підтримали б Володимира Зеленського. Свій голос за олігарха Петра Порошенка віддали б всього 9,6%. Трохи менше прихильників у лідера ОПЗЖ Юрія Бойка – 9,3%. За лідера партії “Батьківщиниа” Юлію Тимошенко віддали б свій голос 7,5%.

Також знайшлося чимало бажаючих підтримати очільника політсили “Сила і честь” Ігоря Смешка – 3,9%. За лідера Радикальної партії Олега Ляшка згадали 2,4% опитаних.

Варто зазначити, що 13,3% українців не брали б участь у виборах, а 7,8% не змогли дати відповідь.