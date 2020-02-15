Іран передумав віддавати чорні скриньки зі збитого українського літака

Аня Мартинюк 15 лютого 2020, 12:30

Іранський міністр заявив, що Тегеран має право очолити розслідування авіакатастрофи українського літака. Крім того він наголосив, що чорні ящики планують розшифровуватимуть теж в Ірані.

Новину передає «Преса України».

Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф зробив важливу заяву. Під час останнього інтерв’ю він заявив, що чорні ящики зі збитого пасажирського літака МАУ не чіпатимуть без присутності усіх зацікавлених сторін.

Він пояснив, що згідно норм Міжнародного повітряного права, Іран має право очолити розслідування збиття літака, яке мало місце 8 січня. Мохаммад Джавад Заріф також нагадав, що Іран потребує спец обладнання для розшифровки даних з чорних ящиків. Зокрема, таке обладнання можуть надати США чи інші західні країни.

«Ми попросили допомоги. Чому США не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не надали нам обладнання? Є ще багато невідомого. Ось чому ми більше за інших хочемо дізнатися, що насправді сталося», - заявив Заріф.

До слова, під час зустрічі міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавад Заріфа та його українського колеги Вадима Пристайка, яка відбулася в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), обидві сторони обговорили продовження співпраці щодо розслідування авіакатастрофи.

Сторони також домовились покласти усі зусилля, спрямовані на зменшення страждань сімей жертв трагедії. Нагадаємо, у 56-й Мюнхенській конференції з безпеки взяли участь лідери 35 країн.