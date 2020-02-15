У Стамбулі впав багатоповерховий будинок

Аня Мартинюк 15 лютого 2020, 11:55

У Стамбулі відбувся обвал семиповерхового будинку. На щастя, обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

За даними турецьких ЗМІ, у Стамбулі в районі Бахчеліевлер впав 7-поверховий будинок. За попередніми даними, декілька людей постраждали. Також пошкодження отримали припарковані поруч автомобілі.

Раніше влада міста попереджала, що будинок знаходиться в аварійному стані й його необхідно покинути. Наразі на місці події працюють фахівці, які мають переконатися, що під завалами немає людей, а також, що зруйнований будинок не створив небезпеки для ближніх будинків.

Тим часом місцеві жителі припустили, що будинок міг обвалитися через «мисливців за металом», які, ймовірно, дістали з опор арматуру.