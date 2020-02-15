Г-н Арахамия, вернитесь в родную Грузию, проложите канал в непризнанную Абхазию и пустите воду!

zmxn 15 лютого 2020, 09:40

Поразительна реакция патриотов Украины на циничное заявление Давида Арахамия по поводу начала поставок воды в оккупированный Крым. Что же вас так возмущает, господа? Спешу напомнить, кем на самом деле является "известный политик", глава фракции "Слуга народа" ... В 2015 году Главная военная прокуратора возбудила уголовное дело в отношении главы Совета волонтеров при Министерстве .обороны Украины Давида Арахамия за ... махинации с закупкой топлива. Не виновен. скажете, потому и на свободе? А кто у нас из "махинаторов" вообще сидит?... Напротив: все наши отечественные "свинарчуки" при должностях. все при орденах, все - с наградным оружием...И большая часть из них заседала, заседает и далее будет заседать в Верховной Раде...

... У нас сегодня практически не осталось рычагов влияния на "доброго друга" Трампа, Меркель и Макрона - Владимира Путина. Но существует один, главный. значение которого невозможно переоценить. Это Северо-Крымский канал, вода которого, как воздух необходима страдающему от жажды аннексированному полуострову. Команда Зе, уже открыто играющая в "поддавки" с Кремлем, осторожно прощупывает почву... И устами Арахамия тонко намекает, что, мол, воду оккупанту неплохо было бы все-таки дать - в этом нет ничего страшного... А затем внимательно мониторит реакцию украинской общественности... И она, слава Богу. не в пользу Зе и РФ....

... Уже ровно год, как в Абхазии ограничено электро и водоснабжение. Проблемы с поставкой электроэнергии появились из-за понижения уровня воды в водохранилище "Ингури ГЭС". Между тем, работа водонапорных станций невозможна без электроэнергии. Сухумская компания «Черноморэнерго» с 20 февраля 2019 года ввела специальный график подачи электроэнергии для населения: ежедневно с 11:00 до 14:00 свет в Абхазии отключают. И в связи с этим. население Абхазии по три часа в день остается без воды. На основании вышесказанного я хочу посоветовать Давиду Арахамия срочно собрать чемодан, сесть в паровоз и ненадолго вернуться на свою историческую Родину - в древний красавец Тбилиси. Затем убедить правительство Грузии в кратчайшие сроки возвести оросительный канал, немедленно подать воду на проблемные территории непризнанной республики Абхазия и начать выторговывать у Кремля политические дивиденды... А мы отсюда. из Украины. будем внимательно следить за реакцией грузинского общества на "гуманитарные инициативы" Давида Георгиевича и за дальнейшей судьбой этого "гениального политического стратега"...

P.S. Высказывание Давида Арахамия... Покрытая мраком и дурно пахнущая Патрушевым "Оманская одиссея" Владимира Зеленского... Смена Богдана на пророссийски настроенного Ермака... Все это наводит на мысль о том, что тайные переговоры с оккупантами по поводу сдачи украинских земель ведутся полным годом...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"