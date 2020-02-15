Росія почала продавати Україні більше вина

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За даними Мінсьльгоспу РФ, Україна є одним з головних покупців російського вина. Так, у 2019 році Україна начебто придбала у РФ на 47% більше вина.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, у 2019 році Росія збільшила поставки свого вина за кордон на 15,3% до 6,4 млн кг. У Мінсільгоспу заявили, що такого показника вдалось досягти завдяки «ДНР» та «ЛНР». У грошовому вираженні поставки виросли на 14%, до $8,5 млн. Про це свідчать дані Федеральної митної служби.
«Плани чиновників з експорту вина в минулому році були перевиконані: за кордон було поставлено 4,3 млн кг виноградних вин на $9,5 млн при очікуваних $7,8 млн», - відзначили ЗМІ.
У Мінсільгоспі також заявили, що Україна уже багато років є головним покупцем російських вин. Сюди начебто припадає 40% всіх поставок за кордон.
«У 2019 вона (Україна – ред.) завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%)», - відзначили журналісти.
Інші покупці російського вина – Молдова та Китай, 15 і 13% відповідно.
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