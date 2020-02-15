Ковалів порадила українцям не відкривати вікна

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Юлія Ковалів відреагувала на скарги українців, які змушені оплачувати великі суми за тепло. Так, вона дала декілька порад споживачам.
Новину передає «Преса України».
Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів дала українцям пораду на тлі обурення споживачів газу. За її словами, українцям варто не відкривати вікна й тоді вони платитимуть менше за тепло.
Відповідна порада прозвучала в ефірі ток-шоу «Свобода слова», що на каналі «Україна».
«Мій дідусь, йому 81 рік, 55 він пропрацював лікарем в лікарні маленького містечка. Він — той, кому ця платіжка важлива, тому що у нього пенсія близько 3 тисяч гривень. Він отримав платіжку за грудень, вона стала менше на 220 гривень, отримав за січень — вона теж стала менше в такому районі. Що важливо? При цьому розмір субсидії таким людям не змінився. Розмір цієї субсидії на цю знижку не перераховується», — також додала вона.
Ще одна порада від Ковалів – встановлювати лічильники.
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