Вітренко подав до суду через недоплачені 20 млн грн премії

Аня Мартинюк 15 лютого 2020, 08:11

Юрій Вітренко вирішив боротися за премію у «Нафтогазі». Так, він очікує доотримати 20 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 14 лютого, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко дотримався слова та подав до суду через невиплату йому чергової премії. Мова йде за премію у 20 млн гривень, яку Вітренко очікував отримати за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

Попередню багатомільйонну премію, як відомо, він разом з Андрієм Коболєвим вивів за кордон.

«Якщо якісь чиновники або політики хочуть не виконувати закони, порушувати закони, зобов’язувати компанію не виконувати закони (а виплата зарплати – це закон), то тоді ми повинні захищати свої права… Я вже подав позов до суду. Я нікого не лякаю, просто кажу, що є законний шлях захисту своїх інтересів», - наголосив ображений чиновник-мільйонер.

За словами Вітренка, позов був поданий до Печерського районного суду Києва.

«Ця премія – це частина зарплати за українським законодавством. Вона виписана в моєму трудовому договорі і тому повинна була автоматично бути виплачена 30 грудня (2019 року, – ред.)”, – заявив він.