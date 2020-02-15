Китайських спортсменок не пустять в Австралію

Вітренко подав до суду через недоплачені 20 млн грн премії 08:11
У Харкові горе-водій на великій швидкості збив пішоходів 16:38
Меган Маркл і принц Гаррі ніколи не повернуться до Великої Британії – ЗМІ 16:25
Український синоптик представила свіжий прогноз на вихідні 15:15
Лукашенко вкотре заговорив про приєднання Білорусі до Росії 14:49
У Криму відреагували на ідею Зеленського створити «місто-сад» 14:23
Біллі Айліш представила саундтрек до фільму про Джеймса Бонда 11:58
Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню 10:37
Джефф Безос відкрив найбільший у світі банківський рахунок 15:03
56% росіян виступають за відкриття кордону з Україною – опитування 14:40
Чисельність населення на Донбасі та у Криму визначать за допомогою супутників 14:19
Влада Австралії не дала добро на в’їзд в країну громадян Китаю. Причина – спалах коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
15 лютого стало відомо, що гімнастки з Китаю не візьмуть участь у чемпіонаті світу, який пройде в Австралії. Так, вони вибули через коронавірус. Влада Австралії обмежила в'їзд в країну спортсменам ще на початку лютого та продовжила обмеження ще на тиждень.
Нагадаємо, чемпіонат пройде на наступному тижні у Мельбурні.
Як повідомлялось раніше, вчені показали, як виглядає коронавірус під мікроскопом. Так, вірус жовтого кольору має багато шипів.
08:11: Вітренко подав до суду через недоплачені 20 млн грн премії
17:12: Інтернет-спільноті не сподобався новий кліп Кіркорова
16:38: У Харкові горе-водій на великій швидкості збив пішоходів
16:25: Меган Маркл і принц Гаррі ніколи не повернуться до Великої Британії – ЗМІ
15:15: Український синоптик представила свіжий прогноз на вихідні
14:49: Лукашенко вкотре заговорив про приєднання Білорусі до Росії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.