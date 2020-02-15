Китайських спортсменок не пустять в Австралію

Аня Мартинюк 15 лютого 2020, 07:32

Влада Австралії не дала добро на в’їзд в країну громадян Китаю. Причина – спалах коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

15 лютого стало відомо, що гімнастки з Китаю не візьмуть участь у чемпіонаті світу, який пройде в Австралії. Так, вони вибули через коронавірус. Влада Австралії обмежила в'їзд в країну спортсменам ще на початку лютого та продовжила обмеження ще на тиждень.

Нагадаємо, чемпіонат пройде на наступному тижні у Мельбурні.

Як повідомлялось раніше, вчені показали, як виглядає коронавірус під мікроскопом. Так, вірус жовтого кольору має багато шипів.