Інтернет-спільноті не сподобався новий кліп Кіркорова

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 17:12

Філіп Кіркоров представив відвертий кліп, який одразу зібрав гнівні коментарі. Стало відомо, що не сподобалось глядачам.

Новину передає «Преса України».

52-річний російський артист Філіп Кіркоров представив нову відеороботу. Вона має назву «Романи». Інтернет-спільнота одразу ж розкритикувала кліп, зауваживши, що він надто провокативний та містить богохульські сцени.

Тим часом творці відео виправдались, заявивши, що це смілива картина про заборони, забобони та кохання.

«Саме богохульство! І найстрашніше – що більшості народу подобається!» - прокоментували у Мережі.