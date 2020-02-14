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Філіп Кіркоров представив відвертий кліп, який одразу зібрав гнівні коментарі. Стало відомо, що не сподобалось глядачам.
Новину передає «Преса України».
52-річний російський артист Філіп Кіркоров представив нову відеороботу. Вона має назву «Романи». Інтернет-спільнота одразу ж розкритикувала кліп, зауваживши, що він надто провокативний та містить богохульські сцени.
Тим часом творці відео виправдались, заявивши, що це смілива картина про заборони, забобони та кохання.
«Саме богохульство! І найстрашніше – що більшості народу подобається!» - прокоментували у Мережі.
17:12: Інтернет-спільноті не сподобався новий кліп Кіркорова
16:38: У Харкові горе-водій на великій швидкості збив пішоходів
16:25: Меган Маркл і принц Гаррі ніколи не повернуться до Великої Британії – ЗМІ
15:15: Український синоптик представила свіжий прогноз на вихідні
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