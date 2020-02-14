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Інтернет-спільноті не сподобався новий кліп Кіркорова

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 17:12
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Інтернет-спільноті не сподобався новий кліп Кіркорова

Філіп Кіркоров представив відвертий кліп, який одразу зібрав гнівні коментарі. Стало відомо, що не сподобалось глядачам. 

Новину передає «Преса України».

52-річний російський артист Філіп Кіркоров представив нову відеороботу. Вона має назву «Романи». Інтернет-спільнота одразу ж розкритикувала кліп, зауваживши, що він надто провокативний та містить богохульські сцени.

Тим часом творці відео виправдались, заявивши, що це смілива картина про  заборони, забобони та кохання.

«Саме богохульство! І найстрашніше – що більшості народу подобається!» - прокоментували у Мережі.

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