У Харкові горе-водій на великій швидкості збив пішоходів

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Стало відомо про смертоносну ДТП у Харкові. Автомобіль наїхав на пішоходів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 лютого, в Харкові сталась смертельна ДТП. На перетині вулиць Ландау і Киргизька автомобіль Mitsubishi на великій швидкості збив двох жінок-пішоходів, які переходили дорогу у встановленому для цього місці.
За даними телеграм-каналу «Харків 1654», очевидці викликали швидку. Обидві жінки загинули на місці. Горе-водій в реанімації.
«Скільки тут має ще загинути людей, щоб нарешті встановили світлофор?» - написали у спільноті.
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