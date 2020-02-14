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У Харкові горе-водій на великій швидкості збив пішоходів

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 16:38
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У Харкові горе-водій на великій швидкості збив пішоходів

Стало відомо про смертоносну ДТП у Харкові. Автомобіль наїхав на пішоходів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, в Харкові сталась смертельна ДТП. На перетині вулиць Ландау і Киргизька автомобіль Mitsubishi на великій швидкості  збив двох жінок-пішоходів, які переходили дорогу у встановленому для цього місці. 

За даними телеграм-каналу «Харків 1654», очевидці викликали швидку. Обидві жінки загинули на місці. Горе-водій в реанімації.

«Скільки тут має ще загинути людей, щоб нарешті встановили світлофор?» - написали у спільноті.

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