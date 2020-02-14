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Меган Маркл і принц Гаррі ніколи не повернуться до Великої Британії – ЗМІ

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 16:25
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Меган Маркл і принц Гаррі ніколи не повернуться до Великої Британії – ЗМІ

За даними іноземних ЗМІ, Ппринц Гаррі та Меган Маркл звільнили усіх своїх помічників у Букінгемському палаці. Журналісти зауважили, що це вірний знак того, що пара не повернеться до Великої Британії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, британське видання Дейлі Мейл повідомило, що Меган Маркл і принц Гаррі більше не збираються повертатися до великої Британії. Як зазначають журналісти, пара закрила свій офіс у Букінгемському палаці. В результаті було звільнено 15 робітників.

Як зазначається, дехто все ж продовжить працювати у Палаці.

«Це найбільш вірний знак того, що пара та їх син Арчі навряд чи повернуться до Великої Британії, щоб жити», - відзначило видання.

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