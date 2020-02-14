Вчені показали фото коронавірусу під мікроскопом

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Вчені, які створюють вакцину від коронавірусу, показали, як виглядає «ворог». Так, вірус жовтого кольору має шипи.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, як виглядає коронавірус під мікроскопом. Вчені, лабораторії Скелястих гір (RML) Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID), які наразі трудяться над вакциною для боротьби зі смертоносним китайським вірусом, показали серію кольорових фото.
Так, фото, зроблені з мікроскопа, показують, що корона вірус має жовте забарвлення.
Нагадаємо, корона вірусу дали офіційну назву COVID-19. Вчені зауважують, що COVID-19 має шипи, тому його назвали коронавірус. Крім того, віруси в цьому сімействі мають невеликі відмінності в своєму геномі, тому симптоми зараження можуть відрізнятися.
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