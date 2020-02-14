Український синоптик представила свіжий прогноз на вихідні

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 15:15

Наталія Діденко запевнила, що синоптична картина в Україні на вихідних буде спокійною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду на 15 та 16 лютого. За її прогнозом, на Стрітення та в неділю сильного вітру в країні не передбачається. Опадів серйозних також не передбачається.

«Хіба що 15-го лютого на Заході та Півночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ», - написала вона на своїй сторінці у соцмережі.

Стовпчики термометрів покажуть у суботу +1+5, а в неділю +3+8 градусів. На Півдні уже традиційно на декілька градусів тепліше.

«У Києві Стрітення буде із хмарками та часом невеликими опадами, у неділю - переважно сухо. Температура повітря 15-го лютого +3 градуси, 16-го лютого +6 градусів», - спрогнозувала Діденко.