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Наталія Діденко запевнила, що синоптична картина в Україні на вихідних буде спокійною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 лютого, синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду на 15 та 16 лютого. За її прогнозом, на Стрітення та в неділю сильного вітру в країні не передбачається. Опадів серйозних також не передбачається.
«Хіба що 15-го лютого на Заході та Півночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ», - написала вона на своїй сторінці у соцмережі.
Стовпчики термометрів покажуть у суботу +1+5, а в неділю +3+8 градусів. На Півдні уже традиційно на декілька градусів тепліше.
«У Києві Стрітення буде із хмарками та часом невеликими опадами, у неділю - переважно сухо. Температура повітря 15-го лютого +3 градуси, 16-го лютого +6 градусів», - спрогнозувала Діденко.
15:15: Український синоптик представила свіжий прогноз на вихідні
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