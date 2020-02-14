Лукашенко вкотре заговорив про приєднання Білорусі до Росії

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 14:49

Олександр Лукашенко заявив, що Росія натякає на приєднання до себе Республіки Білорусь.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив важливу заяву. За його словами, Росія робить натяк на те, щоб приєднати республіку до себе. За його словами, в обмін Білорусь може отримати єдині ціни на енергоносії.

За даними білоруських ЗМІ, які посилаються на слова Лукашенка, громадяни РФ та самої Білорусі не захочуть піти таким шляхом.

Як повідомлялось раніше, білоруський президент уже робив подібні заяви щодо приєднання Білорусі до Росії. Минулого літа він закликав громадян обдумати перспективи входження Білорусі до складу РФ. Також ЗМі поширювали інформацію про те, що лідер Кремля Володимир Путін пропонував Лукашенку створити наддержаву, об’єднавши дві країни. Однак згодом прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.