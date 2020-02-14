Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню
  • В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси
  • Чубаров розкритикував Арахамію за позицію щодо Криму та Донбасу

Лукашенко вкотре заговорив про приєднання Білорусі до Росії

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 14:49
Версія для друку
Лукашенко вкотре заговорив про приєднання Білорусі до Росії

Олександр Лукашенко заявив, що Росія натякає на приєднання до себе Республіки Білорусь. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив важливу заяву. За його словами, Росія робить натяк на те, щоб приєднати республіку до себе. За його словами, в обмін Білорусь може отримати єдині ціни на енергоносії.

За даними білоруських ЗМІ, які посилаються на слова Лукашенка, громадяни РФ та самої Білорусі не захочуть піти таким шляхом.

Як повідомлялось раніше, білоруський президент уже робив подібні заяви щодо приєднання Білорусі до Росії. Минулого літа він закликав громадян обдумати перспективи входження Білорусі до складу РФ. Також ЗМі поширювали інформацію про те, що лідер Кремля Володимир Путін пропонував Лукашенку створити наддержаву, об’єднавши дві країни. Однак згодом прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції