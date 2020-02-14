У Криму відреагували на ідею Зеленського створити «місто-сад»

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Голова української громади Криму Анастасія Гридчина розкритикувала пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо створення на Херсонщині «міста-саду».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 лютого, у Криму відповіли президенту України Володимиру Зеленському на його ідею побудувати у Херсонські області «місто-сад» для кримських переселенців. Голова української громади Криму Анастасія Гридчина заявила, що кримчанам це не потрібно.
Як відомо, український лідер розповідав, що на контрольному пункті «Чонгар» на кордоні з анексованим півостровом створять спеціальний хаб з розвиненою інфраструктурою.
Так, Анастасія Гридчина зазначила, що Зеленському варто подбати про українських громадян, а не «лізти зі своїм статутом у чужий монастир».
«Ми в Криму, на відміну від українців, живемо в комфортних умовах, нас дитячими садами, школами, лікарнями не здивуєш. За останні п'ять років на півострові сучасних соціальних об'єктів побудовано більш ніж достатньо. Крим розвивається, а не стоїть на місці. Чого, на жаль, не скажеш про Україну», - зазначила прихильниця Путіна.
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