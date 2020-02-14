У «ДНР» встановили мінімальну зарплату

Біллі Айліш представила саундтрек до фільму про Джеймса Бонда 11:58
Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню 10:37
Джефф Безос відкрив найбільший у світі банківський рахунок 15:03
56% росіян виступають за відкриття кордону з Україною – опитування 14:40
Чисельність населення на Донбасі та у Криму визначать за допомогою супутників 14:19
Комітет ВРУ з прав людини вирішив не подавати воду в Крим 13:19
Українці платитимуть за транспортування газу за мінімальним тарифом 11:35
В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси 11:15
«Укрпошта» вирішила призупинити відправку посилок в Китай 10:57
Клієнти держорганів оплачуватимуть послуги в одному сервісі – Дубілет 10:17
Політолог назвав розмір зарплат у працівників українських ботоферм 09:41
Так звана влада «ДНР» встановила мінімальну зарплату для людей. Так, вона становить менше ста доларів.
Новину передає «Преса України».
За даними російських каналів, у «ДНР» вирішили встановити мінімальну зарплату. Як відомо, на тимчасово непідконтрольній Києву території Донбасу окупанти користаються російською валютою – рублями.
Так, тепер у «республіці» мінімальна зарплата становить 6065 рублів, що еквівалентно 2340 гривням або 95 доларам.
Як зазначили окупанти, таким чином вони захищають права людей, які працюють. Нагадаємо, раніше українці, які живуть в умовах окупації, заявляли, що у так званих «республіках» платять низькі зарплати, яких навіть не вистачає для оформлення російських паспортів за спрощеною процедурою.
«Путін дозволив нам оформити російські паспорти. А зарплат наших не вистачає заплатити за всі збори. Та й який толк від того паспорту, російську пенсію нам теж не бачити. Всебічне знущання», - відзначили у Мережі.
11:58: Біллі Айліш представила саундтрек до фільму про Джеймса Бонда
10:37: Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.