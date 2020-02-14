У «ДНР» встановили мінімальну зарплату

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 13:45

Так звана влада «ДНР» встановила мінімальну зарплату для людей. Так, вона становить менше ста доларів.

Новину передає «Преса України».

За даними російських каналів, у «ДНР» вирішили встановити мінімальну зарплату. Як відомо, на тимчасово непідконтрольній Києву території Донбасу окупанти користаються російською валютою – рублями.

Так, тепер у «республіці» мінімальна зарплата становить 6065 рублів, що еквівалентно 2340 гривням або 95 доларам.

Як зазначили окупанти, таким чином вони захищають права людей, які працюють. Нагадаємо, раніше українці, які живуть в умовах окупації, заявляли, що у так званих «республіках» платять низькі зарплати, яких навіть не вистачає для оформлення російських паспортів за спрощеною процедурою.

«Путін дозволив нам оформити російські паспорти. А зарплат наших не вистачає заплатити за всі збори. Та й який толк від того паспорту, російську пенсію нам теж не бачити. Всебічне знущання», - відзначили у Мережі.