Королевській запропонували виїхати до іншої країни

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Депутат ВРУ Наталія Королевська вкотре зіткнулась з критикою в свою сторону. Так, відомий тенісист закликав її покинути Україну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 лютого, стало відомо, що депутатку від проросійської політсили ОПЗЖ Наталію Королевську розкритикували за її заяву про українську мову. Як відомо, вона запропонувала повернути російськомовні школи.
В результаті український тенісист Сергій Стаховський у соцмережі зазначив наступне.
«Шановна пані Королевська, якщо вам непотрібна українська мова, то, будь ласка, валіть до іншої країни. Ви мені теж непотрібні!» – зазначив спортсмен.
11:58: Біллі Айліш представила саундтрек до фільму про Джеймса Бонда
10:37: Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню
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