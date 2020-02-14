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Зеленський вшанував загиблих в Афганістані українців

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 12:21
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Зеленський вшанував загиблих в Афганістані українців

Володимир Зеленський прибув до Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані. Він вшанував загиблих українців хвилиною мовчання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців, які загинули в Афганістані. В Офісі президента представили світлину, на якій лідер знаходиться біля Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані.

«Разом з воїнами почесної варти Володимир Зеленський поклав квіти до скульптури в меморіалі.

Учасники церемонії вшанували пам’ять полеглих громадян України хвилиною мовчання», - йдеться у повідомленні.

 

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