Зеленський вшанував загиблих в Афганістані українців

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 12:21

Володимир Зеленський прибув до Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані. Він вшанував загиблих українців хвилиною мовчання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців, які загинули в Афганістані. В Офісі президента представили світлину, на якій лідер знаходиться біля Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані.

«Разом з воїнами почесної варти Володимир Зеленський поклав квіти до скульптури в меморіалі.

Учасники церемонії вшанували пам’ять полеглих громадян України хвилиною мовчання», - йдеться у повідомленні.