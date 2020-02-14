Зеленський вшанував загиблих в Афганістані українців

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Володимир Зеленський прибув до Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані. Він вшанував загиблих українців хвилиною мовчання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців, які загинули в Афганістані. В Офісі президента представили світлину, на якій лідер знаходиться біля Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані.
«Разом з воїнами почесної варти Володимир Зеленський поклав квіти до скульптури в меморіалі.
Учасники церемонії вшанували пам’ять полеглих громадян України хвилиною мовчання», - йдеться у повідомленні.
11:58: Біллі Айліш представила саундтрек до фільму про Джеймса Бонда
10:37: Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню
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14:40: 56% росіян виступають за відкриття кордону з Україною – опитування
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