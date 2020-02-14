Біллі Айліш представила саундтрек до фільму про Джеймса Бонда

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 11:58

Біллі Айліш втілила мрію у реальність. Вона написала саундтрек до фільму про Джеймса Бонда.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, стало відомо, що американська музична сенсація Біллі Айліш представила саунтрек до фільму про Джеймса Бонда. В результаті 18-річна зірка стала наймолодшою артисткою, яка представила саундтрек до культової стрічки.

До слова, новий фільм про Джеймса Бонда матиме назву «No Time To Die».

Раніше в інтерв’ю Біллі Айліш заявляла, що дуже хотіла створити тему до фільму. В результаті усі її роботи – це ніби тренування до написання саундтреку.

«Я відчуваю себе шалено, розуміючи, що стала частиною цього всього. Зуміти зробити тематичну пісню до фільму, який є частиною такої легендарної серії - величезна честь. Джеймс Бонд - найкрутіша фільмова франшиза, що існувала. Я все ще в шоці», - заявила співачка.