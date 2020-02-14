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Українцям показали варіанти е-паспорта

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 11:17
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Українцям показали варіанти е-паспорта

Михайло Федоров розповів, яку інформацію приховають на електронних паспортах українців. Він також запропонував обрати вдалий варіант дизайну е-версії паспорту. 

Новину передає «Преса України».

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров представив на своїй сторінці у соцмережі приклади того, як можуть виглядати цифрові паспорти громадян України. Як відомо, е-документи будуть доступні у державному мобільному додатку "Дія". Вони матимуть QR-код та обмежений перелік інформації.

«Ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьову сторону, що заховати в розгорнуте відображенні при натисканні (там буде прихована вся-вся інформація: термін дійсності, стать, громадянство і т.д.). Нам здається, що головні дані паспорта фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна приховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото», - розповів він. 

Михайло Федоров також поцікавився у представників інтернет-спільноти, яка версія на їхню думку найбільш приваблива. Міністр також зауважив, що цифровий документ буде доступним виключно для власників закордонного паспорта та ID-карти.

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