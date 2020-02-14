Херсонська ОДА створила Службу щастя та обрала для неї очільницю продавчиню

Аня Мартинюк 14 лютого 2020, 10:37

Херсонські чиновники вирішили створити Службу щастя, мета якої визначати, що не влаштовує людей. Займатиметься вирішенням цього питання колишня продавчиня одягу та консультант автосалону.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 лютого, стало відомо, що Херсонська облдержадміністрація створила Службу щастя і поліпшення якості життя. Очолила її Весна Карпук. За словами журналіста Михайла Скляра, раніше жінка працювала продавцем жіночого одягу, а також консультантом в автосалоні.

«Однак Голова ХОДА розгледів якимось чином у дівчини потенціал ощасливити жителів Херсонської області. Сказано-зроблено і Весна тепер держслужбовець і командує фронтом боротьби за щастя в окремо взятому регіоні», - написав Скляр у соцмережі.

Варто зазначити, що створити відповідну службу доручив глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Радник останнього Андрій Богданович в свою чергу додав, що служба займатиметься визначенням індексу щастя, щоб зрозуміти, що не влаштовує чи влаштовує людей.

Відомо, що Весна Карпук приступила до роботи 10 лютого. Її уже «атакували» журналісти, зважаючи на її попередній досвід роботи. Так, Карпук зазначила, що її взяли на роботу через незвичне їм’я.