Скалецька роз’яснила, що гальмує медреформу

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Зоряна Скалецька виступила на телеканалі 1 + 1. Вона пояснила, що заважає втіленню медреформі у реальність.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька виступила в ток-шоу «Право на владу», що транслює телеканал «1 + 1». Вона поспілкувалась на тему медичної реформи в Україні. За словами Скалецької, успіх реформи в цій сфері залежить від зацікавленості місцевої влади, яка відповідає за конкретні медустанови.
«Більшість лікарень в Україні належать місцевій владі. Тобто громаді і кожному, хто живе в місті, області. І то, як місцева влада вкладає гроші, ремонтує, купує обладнання, робить місцеві програми онкологічні, Орфа (що стосуються рідкісних захворювань - ред.) ... Так і потім разом і взаємодіємо. Міністр має свою частину в розподілі коштів на НСЗУ (Національна служба здоров'я України - ред.) і на закупівлі, створює політику, правила гри. Але втілюють правила гри або їх не дотримуються керівники лікарень і місцева влада», - пояснила вона.
Крім того, Скалецька зауважила, що медики і пацієнти самі не вірять в успіх медреформи, тому чекають «відкату назад». Міністр також навела приклад, коли лікарям не довіряють і звертаються лише тоді, коли хвороба запущена.
«Ту ж саму модель поведінки мають наші головні лікарі лікарень, вони теж до останнього чекають, що може бути, що нічого не потрібно буде міняти», - наголосила вона.
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