У США озвучили нові звинувачення на адресу Huawei

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Стало відомо, що Міністерство юстиції озвучило нові звинувачення в бік китайського гіганта Huawei.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 лютого, стало відомо, що адміністрація президента Дональда Трампа вирішила розширити війну проти китайського телекомунікаційного гіганта Huawei. Міністерство юстиції заявило, що має низку нових звинувачень проти компанії.
Huawei звинувачують у фінансових шахрайствах у зв'язку з порушенням односторонніх санкцій, які США вводили проти Ірану, та крадіжкою технології T-Mobile.
«Нові звинувачення в цій справі стосуються передбачуваних десятирічних зусиль Huawei та декількох його дочірніх підприємств, як у США, так і в Китайській Народній Республіці, неправомірно застосовувати інтелектуальну власність, в т.ч. від шести американських технологічних компаній для розвитку та управління бізнесом Huawei», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, представники адміністрації Трампа проводять глобальну кампанію з метою виключення для Huawei можливості встановлення мереж 5G.
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