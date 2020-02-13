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Джефф Безос відкрив найбільший у світі банківський рахунок

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 15:03
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Джефф Безос відкрив найбільший у світі банківський рахунок

За даними британських ЗМІ, Джефф Безос здійснив чималу покупку. Для цього йому довелось відкривати банківський рахунок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що засновник Амазон Джефф Безос відкривав найбільший у світі банківський рахунок, щоб витратити 165 мільйонів доларів на придбання нерухомості Warner у Беверлі-Хіллз. Нерухомість він викупив у медіа-магната Девіда Геффена. Крім того, за 90 мільйонів доларів по сусідству він придбав маєтку покійного співзасновника Microsoft Пола Аллена. 

Як відомо, Безос проводить багато часу в Голлівуді зі своїм новим коханням Лорен Санчес.

«У Безоса є все. Тераси, будинки для гостей, тенісний корт та поле для гольфу на дев'ять лунок», - відзначило видання Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з угодою про купівлю нерухомості. 

 

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