56% росіян виступають за відкриття кордону з Україною – опитування

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 14:40

З’явилися результати нового опитування «Левада-центру». Так, більше половини опитаних росіян виступили за безвіз з Україною та скасування митниць.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, російські ЗМІ представили результати нового опитування. Його проводив «Левада-центр». Так, 56% громадян РФ вважають, що Україна та Росія повинні бути незалежними державами, однак з відкритими кордонами. Тобто без віз та митниць.

Ще 26% респондентів зазначили, що відносини між двома країнами повинні бути такими ж, як і з іншими країнами.

«А на думку 15%, Росія і Україна повинні об'єднатися в одну державу», - відзначили ЗМІ.