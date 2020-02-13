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З’явилися результати нового опитування «Левада-центру». Так, більше половини опитаних росіян виступили за безвіз з Україною та скасування митниць.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 лютого, російські ЗМІ представили результати нового опитування. Його проводив «Левада-центр». Так, 56% громадян РФ вважають, що Україна та Росія повинні бути незалежними державами, однак з відкритими кордонами. Тобто без віз та митниць.
Ще 26% респондентів зазначили, що відносини між двома країнами повинні бути такими ж, як і з іншими країнами.
«А на думку 15%, Росія і Україна повинні об'єднатися в одну державу», - відзначили ЗМІ.
15:03: Джефф Безос відкрив найбільший у світі банківський рахунок
14:40: 56% росіян виступають за відкриття кордону з Україною – опитування
14:19: Чисельність населення на Донбасі та у Криму визначать за допомогою супутників
13:19: Комітет ВРУ з прав людини вирішив не подавати воду в Крим
11:35: Українці платитимуть за транспортування газу за мінімальним тарифом
11:15: В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси
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