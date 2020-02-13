Чисельність населення на Донбасі та у Криму визначать за допомогою супутників

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Дмитро Дубілет розповів про можливий варіант визначення числа людей, які проживають на анексованому півострові та на Донбасі. За його словами, допомогти у цьому питанні погодились фахівці ООН.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 лютого, міністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів, як можна порахувати населення анексованого Криму та Донбасу, де триває війна. За його словами, можна спробувати скористатись даними супутників. Міністр піднімав це питання з представниками ООН. Останні можуть допомогти.
«Ми як раз вчора зустрічалися з представниками ООН, які нам, можливо, будуть допомагати з проектом супутникової зйомки. Це дуже складний проект. Вони проводили схожий проект в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагалися через супутникові зйомки і інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення. Ми будемо залучати міжнародних фахівців. До речі, ми з ними обговорювали ті методики, які ми розробили для оцінки чисельності населення», - пояснив міністр.
Тим не менше він поки не знає, на скільки точними будуть результати.
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