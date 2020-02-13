Папараці почали стежити за Адель

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 13:51

Після того, як співачка Адель сильно схудна, папараці почали активніше слідкувати за її особистим життям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що після того, як 31-річна співачка Адель вразила шанувальників схудлим тілом, їй не дають спокою папараці. Так, нещодавно останні зробили декілька свіжих фото Адель в Лос-Анджелесі.

Вона була помічена у чорних гетрах та такого ж кольору спортивному светрі.

«Адель зараз приковує до себе увагу. Всі хочуть поближче побачити її схудле тіло. Тому ми за нею «полюємо», - відзначили представники ЗМІ.

Нагадаємо, у минулому році Адель завершила шлюб з Саймоном Конеккі. Згодом вона зізналась, що вирішила привести тіло в порядок заради сина, 7-річного Анджело.