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Папараці почали стежити за Адель

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 13:51
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Папараці почали стежити за Адель

Після того, як співачка Адель сильно схудна, папараці почали активніше слідкувати за її особистим життям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що після того, як 31-річна співачка Адель вразила шанувальників схудлим тілом, їй не дають спокою папараці. Так, нещодавно останні зробили декілька свіжих фото Адель в Лос-Анджелесі.

Вона була помічена у чорних гетрах та такого ж кольору спортивному светрі.

«Адель зараз приковує до себе увагу. Всі хочуть поближче побачити її схудле тіло. Тому ми за нею «полюємо», - відзначили представники ЗМІ.

Нагадаємо, у минулому році Адель завершила шлюб з Саймоном Конеккі. Згодом вона зізналась, що вирішила привести тіло в порядок заради сина, 7-річного Анджело.

 

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