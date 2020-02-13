Папараці почали стежити за Адель

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Після того, як співачка Адель сильно схудна, папараці почали активніше слідкувати за її особистим життям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що після того, як 31-річна співачка Адель вразила шанувальників схудлим тілом, їй не дають спокою папараці. Так, нещодавно останні зробили декілька свіжих фото Адель в Лос-Анджелесі.
Вона була помічена у чорних гетрах та такого ж кольору спортивному светрі.
«Адель зараз приковує до себе увагу. Всі хочуть поближче побачити її схудле тіло. Тому ми за нею «полюємо», - відзначили представники ЗМІ.
Нагадаємо, у минулому році Адель завершила шлюб з Саймоном Конеккі. Згодом вона зізналась, що вирішила привести тіло в порядок заради сина, 7-річного Анджело.
15:03: Джефф Безос відкрив найбільший у світі банківський рахунок
14:40: 56% росіян виступають за відкриття кордону з Україною – опитування
14:19: Чисельність населення на Донбасі та у Криму визначать за допомогою супутників
13:19: Комітет ВРУ з прав людини вирішив не подавати воду в Крим
11:35: Українці платитимуть за транспортування газу за мінімальним тарифом
11:15: В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси
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