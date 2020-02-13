Комітет ВРУ з прав людини вирішив не подавати воду в Крим

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 13:19

Тепер за це рішення мають проголосувати депутати ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, Комітет ВРУ з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції окупованих територій Криму і Донбасу, національних меншин і міжнаціональних відносин прийняв рішення щодо подачі води на територію Криму. Так, кримчани та так звані гості анексованого півострова можуть не розраховувати на поставки води.

Глава комітету Дмитро Лубинець згадав про ідею Давида Арахамії провести обмін: подача води у Крим в обмін на вихід бойовиків з Донбасу. Лубинець особливо наголосив, що «будь-які спекуляції щодо обміну є неприйнятними, цинічними і аморальними».

Варто зазначити, що надалі рішення комітету буде винесено на голосування народних обранців.