Озвучено розмір зарплати Холодницького

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 12:53

У Генпрокуратурі розповіли, скільки голова САП Назар Холодницький заробив у грудні разом з надбавками та преміями.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький у січні заробив 205 775 гривень. Так, порівняно з груднем, його зарплата зросла на 12 тисяч гривень.

Розмір зарплати голови САП озвучили у Генпрокуратурі на відповідний запит журналістів. Відомо, що з вищезгаданої суми оклад Холодницького становить 75 672 гривні.

Варто зазначити, що остаточну суму, яку Холодницький отримав на руки після усіх відрахувань, у Генпрокуратурі не назвали.