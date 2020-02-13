Озвучено розмір зарплати Холодницького

Українці платитимуть за транспортування газу за мінімальним тарифом 11:35
В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси 11:15
«Укрпошта» вирішила призупинити відправку посилок в Китай 10:57
Клієнти держорганів оплачуватимуть послуги в одному сервісі – Дубілет 10:17
Політолог назвав розмір зарплат у працівників українських ботоферм 09:41
Ситник піде у відставку навіть не зібравшись - депутат 08:39
На Дніпропетровщині авто впало в річку, загинула молода дівчина 07:31
Победив Россию, Украина станет сверхдержавой; проиграв - исчезнет с карты мира 15:07
Індійський прем’єр заявив, що коров’яча сеча виліковує від коронавірусу 13:06
Шарій нагадав про космічні премії керівників «Нафтогазу» 12:46
З'явилися цікаві подробиці щодо нового прес-секретаря Офісу президента 11:47
Чубаров розкритикував Арахамію за позицію щодо Криму та Донбасу 11:16
Кортні Кокс оригінально привітала Дженніфер Еністон з 51-річчям 10:05
В Україні виплачуватимуть більшу компенсацію за програмою «Муніципальна няня» 09:23
У Генпрокуратурі розповіли, скільки голова САП Назар Холодницький заробив у грудні разом з надбавками та преміями.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький у січні заробив 205 775 гривень. Так, порівняно з груднем, його зарплата зросла на 12 тисяч гривень.
Розмір зарплати голови САП озвучили у Генпрокуратурі на відповідний запит журналістів. Відомо, що з вищезгаданої суми оклад Холодницького становить 75 672 гривні.
Варто зазначити, що остаточну суму, яку Холодницький отримав на руки після усіх відрахувань, у Генпрокуратурі не назвали.
11:35: Українці платитимуть за транспортування газу за мінімальним тарифом
11:15: В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси
10:57: «Укрпошта» вирішила призупинити відправку посилок в Китай
10:17: Клієнти держорганів оплачуватимуть послуги в одному сервісі – Дубілет
09:41: Політолог назвав розмір зарплат у працівників українських ботоферм
08:39: Ситник піде у відставку навіть не зібравшись - депутат
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.