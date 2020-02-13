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Озвучено розмір зарплати Холодницького

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 12:53
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Озвучено розмір зарплати Холодницького

У Генпрокуратурі розповіли, скільки голова САП Назар Холодницький заробив у грудні разом з надбавками та преміями.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький у січні заробив 205 775 гривень. Так, порівняно з груднем, його зарплата зросла на 12 тисяч гривень.

Розмір зарплати голови САП озвучили у Генпрокуратурі на відповідний запит журналістів. Відомо, що з вищезгаданої суми оклад Холодницького становить 75 672 гривні. 

Варто зазначити, що остаточну суму, яку Холодницький отримав на руки після усіх відрахувань, у Генпрокуратурі не назвали. 

 

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